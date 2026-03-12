La francesa TotalEnergies suspende un 15 % de su producción mundial de petróleo y gas

"La producción se ha interrumpido o está en proceso de interrupción en Catar, Irak y en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 'offshore', lo que representa aproximadamente el 15 % de nuestra producción total", precisó la compañía en un mensaje a sus inversores esta semana.

Fuentes de TotalEnergies confirmaron a la prensa este jueves que la suspensión hace referencia tanto al petróleo como al gas.

Por el contrario, el mensaje precisa que la producción terrestre de los EAU "no se ve afectada por el conflicto, ya que se exporta a través de la terminal de Fujairah".

Pese a esta interrupción de la producción en varios países del Golfo, el grupo espera que el precio más alto del petróleo compense "con creces" financieramente esta decisión.