La ministra británica de Exteriores en Riad para expresar su apoyo a los países del Golfo

En un comunicado divulgado hoy, el Ministerio de Exteriores señala que Arabia Saudí es uno de los socios más antiguos del Reino Unido en la región, con empresas consolidadas, y recuerda que ha sido objeto de ataques contra instalaciones petroleras y la embajada de EE.UU.

Agrega que esta visita tiene lugar mientras el Gobierno británico hace esfuerzos para apoyar a los británicos que están en la región y salvaguardar los intereses del Reino Unido.

Desde el inicio del conflicto a finales de febrero, más de 63.000 británicos han regresado al Reino Unido desde la región.

Cooper señala en el comunicado que la situación en Oriente Medio sigue siendo muy volátil y que la prioridad del Reino Unido es la seguridad de sus ciudadanos, además de apoyar a sus aliados en el área del Golfo que afrontan continuos ataques iraníes.

"Por eso es tan importante para mí estar aquí en Arabia Saudí, un socio esencial para el Reino Unido en el Golfo, que ha sido blanco de peligrosos ataques por parte del régimen iraní, ha apoyado el regreso de ciudadanos británicos y trabaja para mantener la seguridad y el suministro energético", agregó la ministra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resaltó que quiere una rápida resolución al conflicto para restablecer la seguridad y estabilidad en la región.

La guerra ha provocado una inquietud en el Reino Unido por el coste de vida después de que el petróleo registrase fuertes alzas en el mercado de futuros y llegase el lunes a los 119,50 dólares el barril, aunque en los días siguientes bajó y ahora sigue sometido a fuertes fluctuaciones.