La ONU celebra una sesión sobre sanciones a Irán pese a la oposición de China y Rusia

La adopción de la reunión, convocada por la delegación estadounidense, que ostenta la presidencia este mes, fue sometida a votación por los miembros del órgano tras la oposición de China y Rusia. Aun así, fue respaldada por 11 de sus 15 miembros.

Esta sesión, sobre la resolución 1737 relativa a las sanciones por el programa nuclear iraní, reavivó la disputa entre sus miembros por la reactivación automática de las sanciones al país persa, que, según China y Rusia, no es legal.

Los embajadores de ambos países sostuvieron que la sesión no debía celebrarse porque, para ellos, las sanciones de la ONU contra Irán dejaron de existir tras la expiración de la resolución 2231, -el 18 de octubre de 2025- que respaldaba el acuerdo nuclear de 2015.

"La resolución 1737 hace mucho tiempo que perdió vigor y pertinencia. Por tanto, no saquemos conclusiones de que se ha invocado el mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones", declaró el representante ruso, Vasili Nebenzia.

El representante chino, Fu Cong, instó al resto de países a oponerse y aseguró que la celebración de la reunión no haría más que "intensificar las divisiones y el enfrentamiento entre las partes".

Estados Unidos negó las alegaciones en contra de la base jurídica de las sanciones y defendió, al igual que Francia y el Reino Unido, el comité.

"Lo cierto es que Rusia y China no quieren que el comité funcione. No por objeciones jurídicas, sino porque quieren proteger a su asociado Irán y porque siguen manteniendo cooperación en materia de defensa con él", afirmó Mike Walz, representante estadounidense ante la ONU.

Otros miembros, fuera de la polémica entre las potencias, alertaron del "avance" del programa nuclear iraní e instaron a Irán a cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La reunión se celebró en medio del conflicto en Oriente Medio, donde la tensión se ha disparado tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, y la subsiguiente respuesta de Teherán, que ha atacado intereses e instalaciones militares de esos países en territorios vecinos.

El Consejo de Seguridad aprobó este miércoles una resolución en contra de los bombardeos iraníes, que ignora los ataques de Washington y Tel Aviv.

En cambio, rechazó un texto, propuesto por Rusia, que urgía a "todas las partes" a cesar las hostilidades y volver a la mesa de negociaciones.