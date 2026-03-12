La película brasileña 'Cinco tipos de medo' inaugurará el LATcinema Fest de Barcelona

En esta edición, según informó Casa América Cataluña, habrá una retrospectiva dedicada al cineasta mexicano Daniel Giménez Cacho, una de las figuras más influyentes del cine iberoamericano, con una cincuentena de películas, quien presentará su ópera prima, 'Juana', un 'thriller' que sigue a una periodista en decadencia que reemprende una investigación sobre feminicidios.

Otros cineastas presentes en el certamen serán Mariana Rondón y Marité Ugás, quienes presentarán 'Aún es de noche en Caracas', un título ambientado en la Venezuela de 2017 y basada en la novela 'La hija de la española', de Karina Sainz Borgo.

La directora Kim Torres llegará desde Costa Rica para acompañar su ópera prima 'Si no ardemos, cómo iluminar la noche', una película de horror tropical, mientras que la dominicana Nayibe Taveres-Abel presentará el documental 'Colosal', un retrato íntimo y autobiográfico en el que conecta la historia de su país con su memoria familiar.

El día 20, viajará hasta Barcelona Álvaro Olmos Torrico porque se proyecta su película 'La Hija Cóndor', que narra la historia de una adolescente que sueña con dejar su comunidad en los Andes bolivianos para convertirse en una cantante en la ciudad.

Al día siguiente, el protagonista será el argentino Alejo Moguillanski y su película 'Pin de Fartie', una oda al teatro, la literatura, la música y el cine.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otros directores que estarán en el festival para presentar sus títulos son el peruano Daniel Vidal Toche ('La anatomía de los caballos'), el chileno Jorge Riquelme ('Isla negra') y el ecuatoriano Esteban Coloma ('Carmela y los caminantes').