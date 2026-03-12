La petrolera serbia NIS pide a EE.UU. un nuevo permiso para funcionar pese a sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos renovó el pasado día 20, por un mes, la licencia.

Además, NIS tiene hasta el 24 de marzo para que Rusia abandone el accionariado, como parte de las sanciones a la industria petrolera rusa para evitar que sus ingresos financien la invasión de Ucrania.

Las compañías rusas Gazprom Neft y Gazprom, que poseen el 56,1% de las acciones, acordaron el pasado enero con la petrolera húngara MOL un borrador de acuerdo sobre la venta de la participación rusa, cuya ejecución, si es aprobada por EEUU, aseguraría que NIS ya no esté bajo las sanciones estadounidenses.

La compañía petrolera serbia, la única en el país dedicada a la exploración, producción y refinado de petróleo, cuenta con más de 400 estaciones de servicio en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.