La violencia juvenil en Italia es más brutal y más armada que hace 10 años, según informe

Aunque Italia mantiene una de las tasas de criminalidad juvenil más bajas de Europa, los delitos violentos y la posesión de armas entre menores se han disparado en la última década, según el informe 'Dis(armati)'.

El documento señala que pese a que el número total de menores denunciados ha caído un tercio en los últimos veinte años, los jóvenes atendidos por las Oficinas de Servicios Sociales para Menores (USSM) han aumentado hasta los 23.862.

La ONG atribuye este incremento a las estancias prolongadas en el sistema tras la aplicación del 'Decreto Caivano', aprobado en 2023 para endurecer las penas y facilitar la prisión preventiva de los menores.

Según el Servicio de Análisis Criminal del Ministerio del Interior, las denuncias contra jóvenes de 14 a 17 años por robo se duplicaron en la última década, pasando de 1.900 casos en 2014 a 3.968 en 2024.

La tendencia también se observa en otros delitos violentos, como las lesiones personales, con 4.653 detenidos frente a los 1.921 de 2014, así como en las reyertas y las amenazas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se registra un aumento en las denuncias por posesión de armas, que han pasado de 778 en 2019 a 1.946 en 2024, hasta más de 1.000 en los primeros seis meses de 2025, y preocupa la "normalización" de las armas blancas entre los menores.

En Milán (norte) las denuncias por posesión de armas han crecido un 455 % en la última década y la violencia ocupa tanto los suburbios como las zonas de ocio nocturno del centro.

El informe pone el foco en el repunte de menores en asociaciones mafiosas, con 46 detenciones en la primera mitad de 2025, principalmente en Catania (15) y Nápoles (6).

"La afiliación criminal a menudo surge de la pobreza educativa: en el vacío de oportunidades, la ilegalidad ofrece a los niños vulnerables un sentido de pertenencia y protección", señala el documento.

Los clanes, apunta Save the Children, reclutan a jóvenes de 14 y 15 años por su "bajo coste" y por la menor exposición judicial en comparación con los líderes adultos.

En Nápoles (sur), en el primer semestre de 2025 han detenido a 27 menores por homicidio, un dato que casi iguala el total de 2024 (28) y que se complementa con un aumento exponencial en la tenencia ilegal de armas y las lesiones personales.

Según el informe, la violencia ya no se limita a zonas marginales, sino que afecta a todas las zonas, clases sociales y nacionalidades.

Las pandillas han pasado de ser grupos estructurados a "agrupaciones fluidas y temporales" que a menudo se forman a través de las redes sociales y se reúnen de forma puntual en espacios de vida nocturna.

Esta nueva dinámica otorga mayor relevancia a la pertenencia al barrio como eje central de la identidad grupal, lo que significa que el vínculo con el territorio local ha pasado a ser mucho más determinante para los jóvenes que su propio origen cultural o étnico.

En este contexto, las redes sociales funcionan como herramientas para coordinar enfrentamientos y transformar cada acto violento en una representación pública donde la visibilidad y la glorificación son requisitos indispensables para obtener reconocimiento social.