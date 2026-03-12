Las bolsas de Asia registran bajadas tras un nuevo repunte del precio del petróleo

El precio del petróleo Brent, el de referencia en Europa, superaba este jueves los 100 dólares por barril, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial por la que circula en torno al 20 % del crudo y el gas natural licuado (GNL) globales.

El barril de Brent subía un 8,31 % alrededor de las 3.45 GMT y se colocaba en los 100,29 dólares en su comercialización en Asia, tras haberse situado ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará parte de sus reservas estratégicas.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió el miércoles un 7,87 % y el barril alcanzó los 92,84 dólares.

Aquí lo más destacado de las pérdidas bursátiles en Asia:

El parqué tokiota arrancó las negociaciones con retrocesos por la preocupación sobre el suministro de crudo, y su principal índice, el Nikkei, bajaba alrededor de un 1,4 % a las 14:15 hora local (05:15 GMT), a una hora y cuarto del cierre.

El indicador más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía alrededor de un 1,7 %

Los títulos bancarios y tecnológicos figuraban entre los más castigados, mientras que las firmas de defensa, como Mitsubishi Heavy Industries, repuntaban.

En Bolsa de Seúl, el referencial Kospi bajaba un 0,61 % a una hora del cierre del parqué, tras haber subido en las dos jornadas previas.

Mientras, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 0,07 %.

Las principales bolsas de China continental y Hong Kong cedían hasta un 1,35 % al mediodía.

Pasadas las 12.00 hora local (08.00 GMT), el índice hongkonés Hang Seng retrocedía un 1,23 %, en una sesión marcada por descensos de valores tecnológicos.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái bajaba un 0,64 %, hasta los 4.106 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen perdía un 1,35 %.

Sumado al aumento del precio del crudo, el ánimo de los inversores indios sufrió un segundo revés tras confirmarse que Estados Unidos ha abierto nuevas investigaciones por presuntas prácticas comerciales desleales contra 16 países, incluido India.

El índice Sensex de la Bolsa de Bombay, el principal del parqué indio, bajaba un 1,23 %, mientras el Nifty 50, que agrupa a las cincuenta compañías de mayor capitalización, cedía un 1,13 %.

La tendencia a la baja se replicaba entre la mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático, con el parqué de Ho Chi Minh a la cabeza de los retrocesos.

El indicador vietnamita VN descendía un 1,09 %, mientras el PSEi de Manila se situaba en el 0,71 % negativo.

En el próspero Singapur, el índice STI registraba una bajada del 0,59 %, y el KLCI de Kuala Lumpur, del 0,34 %.

El JCI de Yakarta y el SET de Bangkok, en cambio, cotizaban en verde.