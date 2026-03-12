Los científicos de la NOAA prevén la llegada de El Niño a partir del próximo verano

De acuerdo con las estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, existe un 55 % de probabilidad de que la situación de ENSO neutral se mantenga hasta un momento indeterminado entre los meses de mayo y julio y un 62 % de que El Niño se presente entre junio y agosto.

El estado neutral refleja un momento de estabilidad promedio, sin valores extremos, en el clima del océano Pacífico tropical, que es cíclicamente alterado por una fase de calentamiento y fuertes lluvias conocida como El Niño o por otra de enfriamiento y sequía denominada La Niña.

Una y otra fase extremas no son periódicas porque no se suceden de manera regular, pero sí se van alternando cada cierto tiempo y provocan distintos efectos en los países americanos.

El último análisis de la NOAA certifica que La Niña, en vigor en los últimos meses, continuó a lo largo de todo el mes de febrero de 2026, manteniendo la temperatura de la superficie del mar por debajo de la media en la zona centro-este del Pacífico ecuatorial, y augura que la situación de ENSO neutral permanecerá hasta finales de la próxima primavera.

La agencia reconoce que las previsiones de los modelos son "relativamente menos precisas en esta época del año", pero fundamenta las "crecientes probabilidades" de aparición de El Niño en "la gran cantidad de calor en la subsuperficie oceánica", así como en "el debilitamiento previsto de los vientos alisios de baja altura".

Además, califica de "muy incierta" todavía la intensidad potencial del fenómeno, con una probabilidad de 1 entre 3 de que pueda llegar a ser "fuerte" en el período entre octubre y diciembre de 2026.

La NOAA es la agencia científica estadounidense especialmente dedicada al análisis e interpretación del clima, la atmósfera y los oceános y se encarga, entre otras misiones, de emitir las alertas de huracanes, tormentas y otros fenómenos ambientales de efectos problemáticos sobre el entorno socioeconómico.