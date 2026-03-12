Los cortes eléctricos en Cuba desconectarán a la vez hasta el 62 % de la isla

La isla sufre una fuerte crisis energética desde mediados de 2024 que se agrava por el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.875 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.905 MW.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.185 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.060 MW.

Cuba comenzó en 2022 a difundir regularmente las estadísticas energéticas y, desde esa fecha, el mayor apagón programado se registró el pasado viernes, cuando un 68 % quedó de forma simultánea sin corriente.

Además, el miércoles de la semana pasada la isla sufrió un apagón masivo imprevisto que dejó sin corriente a unos seis millones de personas -incluida La Habana- debido a una avería en una central termoeléctrica clave del oeste del país.

El apagón también provocó que la mayor parte del país quedara sin servicios de teléfono ni conexión a internet. Además, el gas y la señal de televisión y radio también fallaron temporalmente.

Aunque el "desencadenante" del apagón fue una avería en una central termoeléctrica clave, la "causa raíz" fue el "déficit de combustible" por las medidas de Washington, afirmó entonces el director de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra.

Desde mediados de 2024, Cuba ha registrado cinco apagones nacionales y varios masivos por averías, a los cuales se suman los cortes diarios por falta de capacidad de generación.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.