Lufthansa cancela sus vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo

Las aerolíneas del grupo, Lufthansa, Swiss, ITA Airways, Austrian Airlines y Eurowings, han tenido que cancelar todos los vuelos por indicación de los aeropuertos, pero estudiarán si pueden realizar algún vuelo concreto y solicitarán permiso a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, que estudian cada solicitud, aunque no hay garantías de que un vuelo sea aprobado, dijo este jueves la compañía alemana.

Lufthansa ha cancelado muchos vuelos a Oriente Medio ante la guerra en Irán y la escalada de la violencia en otros países de la región, que han cerrado su espacio aéreo.

En esta situación el sindicato Vereinigung Cockpit (VC) ha convocado a la huelga este jueves y mañana a más de 5.000 pilotos de las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo y Lufthansa Cityline y dijo que la participación fue muy elevada.

A mediodía estaban cancelados más del 75 % de los vuelos de corto recorrido y más del 70 % de los de largo recorrido, según la organización sindical.