Macron recibe a Zelenski frente al riesgo del "efecto eclipse" de la guerra en O. Medio

El objetivo principal de la visita de Zelenski, la decimosegunda desde que comenzó la agresión a gran escala rusa el 24 de febrero de 2022, es enviar el mensaje de que "ninguna crisis ni ningún acontecimiento desviará la atención de Ucrania", dijeron fuentes del Elíseo.

"El apoyo a Ucrania no disminuirá y la atención que le prestamos tampoco", aseguraron las fuentes, al reconocer que existe una "preocupación clara" por tratar de evitar el "efecto eclipse" que la guerra en Oriente Medio, provocada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, puede tener sobre Ucrania.

El objetivo, recalcaron, es "demostrar que no hay ángulos muertos" en la acción de Francia, que seguirá siendo "un socio fiable" de Kiev, aunque no ocultaron que el conflicto en Oriente Medio podría generar una competencia por recursos militares y atención política entre las dos crisis internacionales.

"En los últimos días se han disparado cientos de misiles Patriot en Oriente Medio, aproximadamente el mismo número que Ucrania ha recibido en cuatro años", explicaron las fuentes, al señalar la presión que puede generar sobre los arsenales occidentales.

Aun así, el objetivo de Francia "sigue siendo permitir que Ucrania disponga de los medios necesarios para defenderse frente a la agresión rusa", que ha entrado ya en su quinto año bélico.

Francia rechaza también la idea de que el nuevo conflicto pueda beneficiar a Rusia. "Algunos en el Kremlin creen que esta guerra abre una ventana de oportunidad para ellos (...) Creemos que se equivocan, y debemos demostrarlo colectivamente", afirmaron.

La reunión entre Macron y Zelenski, prevista a partir del mediodía, incluirá un encuentro bilateral entre ambos, seguido de una conferencia de prensa conjunta.

Uno de los principales temas de discusión será la continuación del apoyo europeo a Ucrania, en particular el desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a sostener el esfuerzo de guerra y la economía ucraniana, que torpedea Hungría.

Francia confía en avanzar en la aprobación del plan que prevé que dos tercios del fondo se destinen a ayuda militar y un tercio a asistencia macroeconómica durante el próximo Consejo Europeo, pese a los obstáculos planteados por Budapest.

"Para nosotros hubo un acuerdo en el Consejo Europeo de diciembre que implicaba a todos", señalaron las fuentes del Elíseo. "Ahora hay que aplicarlo", zanjaron.

Otro eje del encuentro será el apoyo en el ámbito energético y militar a Ucrania. En las últimas semanas, Francia ha impulsado iniciativas, junto con socios europeos y el G7, para suministrar generadores eléctricos y financiación al sistema energético ucraniano, gravemente dañado por los ataques rusos.

La cooperación militar francoucraniana se ha intensificado especialmente en el ámbito de los drones, ya que "hay numerosos industriales franceses, pequeños, medianos y grandes, que están muy activos en este sector", explicaron las fuentes.

Desde noviembre, París y Kiev trabajan en una alianza industrial para el desarrollo y la producción conjunta de sistemas no tripulados, aprovechando que Ucrania ha desarrollado durante la guerra una experiencia "extremadamente valiosa" en el uso y la intercepción de drones y la comparte con sus aliados.

Otro tema en la agenda será el refuerzo de la presión internacional sobre Moscú, incluida la preparación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de "privar a la economía de guerra rusa de medios de financiación".

Francia también está decidida a continuar los esfuerzos contra la llamada "flota fantasma" de petroleros que Rusia utiliza para exportar crudo eludiendo las sanciones internacionales; una lucha en la que, según las fuentes, tiene un papel de liderazgo en la interceptación de buques sospechosos y en la coordinación con países europeos, especialmente con socios nórdicos y bálticos.