Maldivas dice haber bloqueado peticiones para usar su espacio aéreo en ataques militares

"El espacio aéreo de Maldivas nunca ha sido utilizado para atacar a ningún país. Tengan en cuenta que también estamos rechazando este tipo de solicitudes", señaló el ministro de Exteriores maldivo, Abdulla Khaleel, en una rueda de prensa en la Oficina del Presidente.

Khaleel remarcó que el Gobierno de Maldivas ha rechazado todas las peticiones recibidas para utilizar el espacio aéreo del archipiélago en operaciones militares y añadió que su prioridad es proteger la seguridad nacional y la estabilidad económica del país, muy dependiente del crudo que llega desde el golfo Pérsico.

Situado en una posición estratégica en el océano Índico, el archipiélago depende en gran medida de las rutas energéticas que conectan Oriente Medio con Asia.

Ante la incertidumbre generada por la guerra, el Ejecutivo de Maldivas está trabajando para diversificar sus fuentes de suministro energético y reforzar la cooperación con países vecinos y otros socios internacionales, añadió el ministro.

El presidente maldivo, Mohamed Muizzu, creó al inicio de las hostilidades un comité especial del gabinete para supervisar el desarrollo de la crisis en Irán y coordinar medidas destinadas a evitar posibles interrupciones en el suministro de combustible y alimentos en el archipiélago.