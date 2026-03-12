Meloni y su gobierno supervisan la situación tras el ataque a la base italiana de Erbil

"Estoy en contacto permanente con los ministros (de Exteriores y Defensa) Tajani y Crosetto para supervisar la situación", explicó en un mensaje en la red social X.

En el mensaje, la primera ministra expresa su "solidaridad y cercanía a nuestros militares, que han salido ilesos del ataque: Italia se enorgullece del valor y la profesionalidad que demuestran en su trabajo diario por la paz y la seguridad en los numerosos escenarios de crisis".

Un dron impactó la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, en el Kurdistán iraquí, causando leves daños y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido, informó el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

El ataque ocurrió en el Campamento Singara e impactó el bar-restaurante de la base. La explosión provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos y el fuego fue rápidamente controlado, lo que evitó que se propagara a otras estructuras del complejo, explicaron los medios.

El comandante de la base, coronel Stefano Pizzotti, confirmó el incidente en una entrevista con Sky TG24: "Ya estábamos en prealerta y, alrededor de las 20:30 hora local, se activó una alerta de amenaza aérea. Llegamos sanos y salvos a los búnkeres asignados".

"Poco antes de la 1:00, se produjo una amenaza aérea, aún por determinar, que impactó la base italiana, causando daños materiales a la infraestructura. El personal está a salvo; todos están bien. El origen de la amenaza aún no está claro. Expertos en desactivación de bombas se encuentran actualmente en el lugar asegurando la zona, pero la alerta se ha levantado", explicó esta mañana al canal televisivo.

El vicepresidente de Italia y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, condenó firmemente el ataque a la base italiana en Erbil. "Acabo de hablar con el embajador italiano en Irak. Afortunadamente, nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria", escribió en la red social X.

Respecto al ataque, el ministro explicó que "la base italiana en Erbil se encuentra dentro de un complejo que incluye bases en otros países", por lo que se desconoce si el ataque estaba dirigido contra italianos o contra ese asentamiento en general.