México descarta cambios de fondo en comercio con EE.UU. por pesquisa 301

Al término de la presentación de la misión comercial de México a Canadá, Ebrard explicó que el año pasado Washington impuso un arancel del 25 % a lo que no cumple con el tratado de libre comercio, con base en una norma de emergencia vinculada al fentanilo y la migración, pero esa vía fue frenada por la Suprema Corte de Estados Unidos.

Después, añadió, se emitió otra disposición, apoyada en el artículo 122, que redujo ese gravamen al 10 % por un periodo de 150 días.

Según su explicación, ahora el Gobierno estadounidense abrió investigaciones para poder sustentar en la sección 301 los aranceles que eventualmente decida aplicar cuando concluya la vigencia de esa norma temporal.

Sin embargo, Ebrard subrayó que el 85 % del comercio exterior mexicano "no tiene que ver con la 301” y remarcó que en el tratado se sigue “sin arancel”.

El funcionario sostuvo que la pesquisa está “destinada a sustituir o reemplazar o regresar al 'status quo'” que existía antes de la resolución de la Suprema Corte estadounidense, por lo que no prevé una afectación de fondo en el intercambio comercial con México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No estimamos que vaya a tener una repercusión que nos deba preocupar en el conjunto de lo que es el intercambio comercial”, dijo.

Ebrard resumió que la sección 301 y la investigación en curso tienen como propósito encontrar “un sustento jurídico” en los próximos tres meses y medio para volver a un punto similar al previo al fallo judicial en Estados Unidos.

Añadió que el Gobierno mexicano ya estaba enterado de que Washington iniciaría este procedimiento y que funcionarios estadounidenses les explicaron previamente el alcance de la medida para evitar que se interpretara como un cambio en las reglas pactadas.

“Sí nos dijeron y nos explicaron (...) para que no nos tomara desprevenidos o que pudiéramos pensar que cambiaba las reglas que ya tenemos acordadas”, señaló.