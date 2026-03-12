México detiene en el estado de Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el arresto realizado en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, "como parte de los mecanismos de cooperación internacional".

En la operación, indicó el funcionario, participaron fuerzas del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la SSPC.

El detenido es identificado como Samuel Ramírez Jr., de 33 años, buscado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido en mayo de 2023 en la ciudad de Federal Way, en el estado de Washington (oeste de EE. UU).

En un comunicado conjunto, las autoridades de seguridad en México indicaron que el detenido era requerido por autoridades estadounidenses "por delitos de homicidio y tentativa de homicidio", al precisar que su captura ocurrió producto del intercambio de información con EE.UU. y tras ser alertados de la presencia en territorio nacional del acusado.

"Cabe mencionar que el detenido era uno de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos y se ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura", señaló la nota.

Ramírez Jr. llevaba casi tres años prófugo y fue arrestado en México sin incidentes antes de ser trasladado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia policial en Seattle, según indicó el director del FBI, Kash Patel.

La captura se produce en medio de la creciente cooperación bilateral en materia de seguridad, que recientemente ha incluido operativos contra objetivos de alto perfil vinculados al crimen organizado, entre ellos, el del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, fue abatido el 22 de febrero pasado en el estado de Jalisco (occidente), en un operativo militar que contó con apoyo de inteligencia de EE.UU.