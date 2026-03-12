Milei viaja a España para participar en el Madrid Economic Forum y se reunirá con Abascal

El mandatario partirá de Buenos Aires este jueves a las 23:00 hora local (2:00 GMT del viernes) para arribar a Madrid alrededor de las 16:30 horas GMT.

La agenda difundida por la Presidencia argentina, que -como es habitual- no incluye reuniones con integrantes del Gobierno español, destaca la participación de Milei en el cierre del Madrid Economic Forum.

Milei participó en junio del año pasado en este mismo foro ultraderechista, donde criticó el socialismo ante un público que insultaba, en simultáneo, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Quiero que sepan que frente a los socialistas de mierda, siempre voy a estar de su lado", expresó Milei ante el auditorio.

La primera actividad prevista por Milei será una reunión con Abascal el sábado a las 09:00 GMT y después lo hará con el economista ultraliberal Jesús Huerta de Soto, a quien el presidente argentino cita de manera reiterada como un ejemplo a seguir.

Milei y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre 2023, incluido un encuentro en junio de 2025, con motivo del Madrid Economic Forum 2025, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

Tras el foro del sábado, el presidente argentino asistirá a la entrega de un premio en honor de Ludwig von Mises, un economista austriaco de origen judío que tuvo una gran influencia en el diseño del modelo ultraliberal que defienden Milei y otros líderes ultraderechistas.

A continuación regresará a Argentina, donde tiene previsto arribar el domingo por la mañana.