Miles de trabajadores protestan en Bruselas contra el "desierto social" del gobierno belga

Tras tres días de huelga en el servicio ferroviario y marítimo del país, los principales sindicatos belgas culminan hoy sus movilizaciones con una manifestación en la capital, donde los servicios de transporte público funcionan bajo mínimos y los aeropuertos no operan vuelos de salida.

La concentración ha reunido en el centro de Bruselas a 100.000 manifestantes según los convocantes, 80.000 según la Policía.

Entre petardos, bengalas, humo, silbatos y bocinas, la fuerza laboral belga ha impugnado principalmente la reforma de las pensiones, que incorpora una penalización del 2 % de la prestación por cada año adelantado y con la que la coalición de gobierno liderada por el nacionalista flamenco Bart De Wever trata de desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la jubilación tardía.

"Hay muchas medidas que son realmente malas para los trabajadores, como las jubilaciones y las pensiones. (...) Y también para las mujeres, que tienen que trabajar más tiempo, pero no pueden hacerlo. Porque cuando tienes 60 años, no puedes hacer nada por los años pasados", declaró a EFE la secretaria general de uno de los sindicatos convocantes, FGTB-ABVV, Florence Lepoivre.

Los trabajadores belgas cargaron también contra la reforma laboral que congela la indexación de los salarios conforme a los precios, una medida que tacharon de "ataque directo a su poder adquisitivo", sin diálogo con el Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los salarios están congelados. Si todo va a subir y el precio aumenta, pero los salarios siguen bloqueados, estamos perdiendo nuestro dinero y dejándonos nuestro sufrimiento", dijo Lepoivre.

El llamado 'Ejecutivo Arizona', conformado por cinco partidos, impulsó también en el último año un paquete de reformas laborales para aumentar la tasa de empleo, con la finalización del paro indefinido, ahora limitado a dos años, y con mayores controles sobre la búsqueda de trabajo de las personas desempleadas o de baja médica por enfermedad.

Las organizaciones sindicales consideran que estas reformas constituyen una "persecución a los demandantes de empleo y los enfermos" y critican que el nuevo techo de los subsidios por desempleo deja al país en un "desierto social".

Desde médicos hasta educadores, los empleados del sector público belga arremetieron contra la falta de inversión en los servicios públicos, que consideran que se están "desmantelando". "Alto al desprecio por la escuela; estudiar sí, endeudarse no", rezaba la pancarta de una joven manifestante.

Estos recortes se enmarcan dentro del plan presupuestario del gobierno de Bélgica, que tras meses de negociaciones acordó lograr un ahorro de 9.200 millones de euros para 2029.

La secretaria general de FGTB-ABVV lamentó que se estén utilizando los servicios públicos para generar "un gran ahorro" económico, y recordó que esos recursos son "para todos".

Los manifestantes sostienen que estas reformas de austeridad afectan a todo el tejido laboral del país y subrayan la transversalidad de la movilización: "Estamos todos los sectores. Tenemos gente del sector público y gente del sector privado".

En el último año, desde que en febrero de 2025 se conformó la coalición de Gobierno de cinco partidos, Bruselas ha sido escenario de varias protestas y huelgas ante el goteo de estas reformas, con una gran manifestación en octubre y una huelga general en noviembre.