Misión de la ONU avisa de "seria escalada" esta noche en Líbano, con decenas de incidentes

"La FINUL está profundamente preocupada por una seria escalada de las hostilidades a través de la Línea Azul (frontera de facto) esta noche", avisaron los cascos azules en un comunicado, al recordar que cada ataque transfronterizo viola la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Los pacificadores detectaron más de 120 proyectiles lanzados desde el territorio libanés hacia Israel, así como siete ataques aéreos israelíes y 120 incidentes de fuego de artillería como respuesta", agrega la nota.

La misión internacional lamentó que el estallido de violencia en marcha desde el pasado 2 de marzo está causando una "amplia" destrucción y provocando el desplazamiento de cientos de miles de personas en el Líbano, al denunciar que en todo conflicto los peor parados son los civiles.

Por ello, reiteró su llamado a las partes beligerantes a que cesen sus ataques y se vuelvan a adherir a la "total" implementación de la resolución 1701, que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, y en la que se basaba también el último alto el fuego de 2024.

"Los pacificadores continúan sobre el terreno, vigilando de forma imparcial e informando de desarrollos; actuando de enlace entre las partes -cuando es posible-, facilitando ayuda humanitaria y la protección de civiles", aseguró la FINUL.

La misión, conformada por unos 10.000 soldados de diferentes países, está desplegada en la franja que va desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, una de las más castigadas por la actual ofensiva aérea israelí.

La campaña de bombardeos deja ya más de 634 muertos, 1.586 heridos y 800.000 desplazados en el Líbano, mientras Hizbulá mantiene un goteo de ataques de alcance limitado contra el norte del Estado judío.

Anoche, la formación chií anunció el comienzo de una nueva operación contra Israel, donde dice haber lanzado diversas acciones con andanadas de proyectiles y drones contra localidades, bases militares y al menos dos instalaciones de empresas de defensa.