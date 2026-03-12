Monjas españolas excomulgadas dejan el monasterio donde vivían horas antes de su desahucio

Los abogados de las exreligiosas entregaron a la comisión judicial este jueves las llaves del monasterio casi dos años después de que en mayo de 2024, las exmonjas de Belorado (Burgos, norte de España) anunciaran su salida de la Iglesia católica y su consecuente excomunión por un delito de cisma.

A principios de mayo de 2024, diez religiosas de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara firmaron lo que denominaron un manifiesto católico en el que anunciaban su decisión de abandonar la Iglesia, convirtiéndose en el primer cisma en España.

La ruptura con la estructura eclesiástica vino después de que la Iglesia les impidiera vender un monasterio para comprar otro, y se situaron bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un católico excomulgado en julio de 2019 y fundador de la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol.

Las clarisas quisieron vender un convento vacío para poder comprar el monasterio de Orduña (País Vasco, norte) a la propia Iglesia, quien rechazó la operación ante el temor de que detrás estuviera un comprador como el fundador de la Pía Unión.

Ante su complicada situación económica y tras solicitar ayuda en redes, en marzo de 2025 las monjas excomulgadas abrieron un restaurante en Asturias (norte de España) a la espera del desarrollo de la demanda de desahucio presentada por el Arzobispado de Burgos, haciendo del caso una trama más mediática.

En este contexto, dos de las monjas excomulgadas y la exabadesa, Laura García Viedma, fueron detenidas el pasado año por la venta a través de internet de obras de gran valor artístico del convento en el que residían.

Esta causa fue una de las múltiples denuncias cruzadas ante los tribunales entre las religiosas y la Iglesia católica desde el comienzo de la trama con el Vaticano en 2024, ampliamente seguida por la opinión pública en España.

La justicia española ordenó finalmente el 1 de agosto de 2025 el desahucio de las exreligiosas. Pese a intentos de recurrir y parar el proceso, meses después, las exmonjas cismáticas abandonan este jueves el convento tras la celebración de una última misa y ceremonia privada.

Las exmonjas, tras su salida, se instalaron en una localidad de Toledo (centro de España) donde una de ellas tiene vínculos familiares. Se trata de un alojamiento temporal mientras estudian otras alternativas que les han ofrecido a través de la campaña lanzada a principios de febrero para encontrar un nuevo convento.