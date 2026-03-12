Morales dice que retiro de su busto del Legislativo es una "reverencia" al rey de España

"Como reverencia al Rey de España -máximo exponente del colonialismo- que visita Bolivia, un grupo de senadores decidió retirar de la Asamblea Legislativa un busto con mi imagen que fue colocado, en el pasado, como reconocimiento a los pueblos indígenas", escribió Morales en la red social X.

Según el exgobernante, que lideró su país entre 2006 y 2019, "la mentalidad colonial es una doctrina de odio a los pueblos originarios; es exclusión, racismo y discriminación; es persecución y humillación; es difamación y linchamiento mediático".

El también dirigente cocalero agregó que "podrán destruir bustos y monumentos, pero no borrarán la memoria de los pueblos indígenas y de los trabajadores que lucharon contra los invasores colonialistas" y contra los "neoliberales".

Morales ha expresado varias veces su rechazo a las monarquías y en julio de 2014 afirmó que son un "insulto a la humanidad" y "a la vida".

El miércoles, el Senado aprobó con más de dos tercios una resolución para el retiro "definitivo" de un busto del exmandatario de la antigua sede del Parlamento boliviano en La Paz en un plazo de 72 horas.

El documento también instruye tomar las acciones necesarias para "evitar" la "posterior colocación o reingreso" de la escultura "a cualquier espacio" del Parlamento.

Según el Senado, el busto de Morales (2006-2019) fue instalado en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo durante el periodo 2011-2012.

La resolución para su retiro fue propuesta por la senadora Claudia Mallón, de la fuerza APB-Súmate, quien en un video difundido por su oficina de prensa consideró que la escultura es "un monumento a un caudillo, quien junto a su partido le robó al Estado boliviano".

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, para evitar ser detenido por un proceso por presunta trata agravada de personas en su contra en el que la Fiscalía lo acusa de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.

La acusación formal contra el expresidente fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso y que la Policía cumpla con la orden de captura vigente contra Morales.

Cuando gobernó el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), la entonces oposición pidió varias veces el retiro del busto de Morales del Legislativo al considerar que ese partido llevó adelante un "culto a la personalidad" del exmandatario.

El MAS pasó de tener la mayoría en el Legislativo a contar con dos diputados en la actual legislatura, tras las elecciones generales de 2025 ganadas por Rodrigo Paz junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC).