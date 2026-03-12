Muere un civil ruso tras el ataque de un dron FPV ucraniano en Bélgorod

"A consecuencia de un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil. En las cercanías de la localidad de Bessónovka del distrito Belgorodski, un dron FPV atacó un automóvil. El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", escribió Gladkov en Telegram.

El gobernador expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

La región rusa de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra, ha sido objeto en los últimos días de intensos ataques ucranianos, con todo tipo de drones y misiles.

El pasado fin de semana la región fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos.

A consecuencia de estos ataques se produjeron severos daños a la infraestructura energética.

"Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción", informó Gladkov en Telegram.