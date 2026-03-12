Netanyahu afirma que quiere completar la legislatura, rechazando así comicios anticipados

"Espero que podamos completar los días de este gobierno", dijo en su primera rueda de prensa desde que Israel y Estados Unidos iniciaran el 28 de febrero su ataque a Irán, añadiendo que los comicios se celebrarían en septiembre u octubre de este año.

Dentro del tiempo que queda para el fin de la legislatura, Netanyahu confió además en poder sacar adelante la ley para reclutar en el Ejército a los jóvenes de la comunidad ultraortodoxa judía, actualmente exentos, lo que ha provocado desacuerdos con sus socios de gobierno de esta tendencia.

Dicha exención ha causado mucha tensión social con el resto de la sociedad israelí, que tiene que servir obligatoriamente en el Ejército en tiempos de ofensiva en Gaza y guerra con Irán.

Dicha legislación, añadió, llevará al reclutamiento de 23.000 jaredíes en tres años y medio.