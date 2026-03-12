Netanyahu dice que seguirá atacando Irán y sugiere que Mojtabá Jameneí no puede mostrarse

"Hemos eliminado al viejo tirano, y el nuevo títere de la Guardia Revolucionaria, no puede mostrar su rostro en público", afirmó Netanyahu en referencia al recién nombrado líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí.

El mandatario celebró además lo que calificó de "días históricos" y afirmó que su operación contra el país persa "continuará". "Hemos cumplido con nuestros objetivos, más de lo esperado, y seguiremos haciéndolo", añadió.

Netanyahu expresó que, incluso aunque el régimen de los ayatolás no cayera como resultado de los ataques israelíes y estadounidenses, este sería "mucho más débil", evidenciando el que ya describe como un Irán "diferente" que, según el mandatario israelí, "ya no supone la misma amenaza".

El primer ministro israelí aprovechó además la ocasión para volver a dirigirse a los civiles iraníes, expresándoles su "apoyo" y afirmando que "se acerca el momento en que podrán emprender un nuevo camino hacia la libertad".

"Los apoyamos, los ayudamos, pero al final, (la caída del régimen de los ayatolás) depende de ustedes, está en sus manos ahora mismo", advirtió.

El primer ministro afirmó haber advertido al Gobierno libanés de que juega "con fuego" si permite que el grupo chií Hizbulá siga actuando en su territorio, y añadió que de ser así Israel se encargará de desmantelarlo.

Sus declaraciones se producen tras una noche en la que el grupo armado chií disparó unos 200 misiles al territorio israelí, sin que el Ejército advirtiera previamente a la población de la escala de los ataques, lo que ha despertado numerosas críticas y llevado al jefe del Estado Mayor israelí a disculparse públicamente.

"Le hemos impuesto un precio muy alto a Hizbulá, y es mejor que el Gobierno libanés nos preceda, que participe en este proceso. Si no lo hace, no tendremos más remedio que hacerlo a nuestra manera", afirmó Netanyahu.

Esta madrugada, al menos 12 personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Esa acción coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.

Irán no ofrece un balance oficial del número de muertos en la guerra con Estados Unidos e Israel desde el jueves 5 de marzo, cuando afirmó que 1.230 personas habían fallecido.