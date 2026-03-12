Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio en permisos mineros a empresas de China

El informe de seguimiento, titulado 'Invasión minera china en Nicaragua', asegura que las firmas de la República Popular de China controlan 1.013.225,44 hectáreas en concesiones mineras, lo que representa el 8,5 % del territorio nicaragüense, desplazando a otras empresas mineras del sector industrial.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, indica que entre 2021 y 2026 el Gobierno, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado concesiones mineras a 15 empresas chinas en 71 lotes para el aprovechamiento de minerales metálicos.

La firma china Thomas Metal S.A. concentra el mayor número de lotes (17) y la mayor extensión de hectáreas otorgadas (228.272,98).

Le siguen Brother Metal S.A. (14 lotes y 208.959,35 hectáreas), y Zhong Fu Development S.A. (12 y 144.884,87), de acuerdo con la investigación.

La ONG ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Dichas empresas no han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país", alerta.

Hasta diciembre de 2025, los registros oficiales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua muestran que de las 16 empresas chinas identificadas, 4 empresas se han inscrito, 11 no se encuentran inscritas y una de las empresas le ha sido cancelado su registro.

Por otro lado, el estudio advierte que "los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados 'críticos'".

Los intereses se extienda a una amplia gama de minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

"Esta diversificación de intereses podría resultar en una mayor asignación de lotes de concesión favorables a estos actores, incluso algunos de los lotes concedidos se encuentran ubicados precisamente sobre depósitos polimetálicos", apunta la organización.

Según la Fundación del Río, el Ejecutivo sandinista también ha modificado el marco jurídico de Nicaragua "para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas".

Esas reformas, entre otros aspectos, permiten sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuestas a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y continuar entregando concesiones en alianzas con empresas de origen chino dentro de áreas de reservas mineras.