Pakistán y Arabia Saudí, unidos por un pacto de defensa mutua, abordan la crisis regional

Según el comunicado, "se reunirá con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Su Alteza Real el príncipe Mohamed bin Salmán".

Ambos líderes discutirán la situación de seguridad tras los ataques atribuidos a Irán contra países del Golfo, añadió la nota, en un contexto especialmente sensible para Islamabad y Riad, que el año pasado firmaron un acuerdo estratégico de defensa mutua.

Pakistán ha condenado tanto los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán como la ofensiva de este último contra el Golfo y ha advertido de que violan el derecho internacional y aumentan el riesgo de una escalada regional, al tiempo que ha reiterado la necesidad de reducir las tensiones mediante el diálogo.

Sin embargo, la actual crisis ha colocado a Islamabad en una posición diplomática delicada, entre su estrecha alianza con Arabia Saudí y su interés en mantener relaciones estables con el vecino Irán.

Pakistán y Arabia Saudí, que mantienen históricamente estrechos vínculos políticos, militares y económicos, firmaron en septiembre del año pasado un acuerdo estratégico de defensa mutua que establece que cualquier agresión contra uno de ellos será considerada un ataque contra ambos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó recientemente que Islamabad recordó a Teherán la existencia de su pacto de defensa con Arabia Saudí mientras mantenía contactos con ambos países para tratar de reducir las tensiones.

Sin embargo, los ataques atribuidos a Irán contra el reino han continuado, lo que ha aumentado la presión sobre el acuerdo de defensa firmado entre Islamabad y Riad.

El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, considerado la figura más influyente del país, visitó Arabia Saudí el pasado fin de semana y se reunió en Riad con el ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salmán.

Según informó la Agencia de Prensa Saudí (SPA), ambos abordaron los ataques contra el reino y los mecanismos para responder a ellos en el marco del acuerdo estratégico de defensa mutua entre los dos países.