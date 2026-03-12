Panamá agradece al Festival de Málaga: "Nuestras historias reflejan memoria y cultura"

"Nuestro cine cruza el Atlántico, llevando historias que reflejan nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra cultura. Creemos en el poder de la producción audiovisual como puente entre pueblos, como motor de diálogo y también de desarrollo económico", señaló en un video la ministra panameña.

Así agradeció el "privilegio" de ser considerado país de honor en ese certamen de cine: "Cada una de nuestras producciones es una invitación a descubrir la esencia de Panamá. Nuestra gente, nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, sus tradiciones, su gastronomía y su creatividad. Somos un país pluricultural y multiétnico".

La viceministra de Cultura de Panamá, Arianne Benedetti, recibió hoy de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, una Biznaga de Honor toda vez que agradeció al certamen la invitación, que otorga "la posibilidad de dar un lugar en el mundo" al cine de su país, "a los cineastas y a los futuros cineastas".

La delegación panameña en el área de industria del Festival (Mafiz) se compone además de una decena de cineastas, junto con la presentación de aproximadamente siete proyectos que están entre etapa de desarrollo y etapa final de postproducción, así como la participación en diversos paneles de debate en los que se muestran como un 'hub' de producción audiovisual.

En la sección dedicada al "país de honor" se exhibirán tres películas con gran impacto en Panamá durante el 2025 como es 'Papeles', de Arturo Montenegro, sobre el escándalo mundial de los 'Papeles de Panamá' que golpeó con dureza la imagen internacional del país.

También la sátira 'Espina', de Daniel Poler, y el drama 'Querido Trópico', de Ana Endara, película seleccionada para representar a Panamá en los premios Goya (España) y Óscar (EE.UU.) de este año.