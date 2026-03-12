Panamá refuerza la vigilancia epidemiológica ante casos de sarampión en Costa Rica

El jefe encargado del Departamento de Epidemiología del Minsa, Pablo González, señaló que el aumento de casos de sarampión en varios países y la movilidad internacional asociada a grandes eventos como la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, "incrementan la posibilidad de importación del virus".

El funcionario recomendó a quienes tengan previsto viajar a zonas donde se registran casos de esta enfermedad se apliquen la vacuna "al menos 15 días antes del viaje", para garantizar una adecuada protección.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, destacó asimismo la importancia de "fortalecer la docencia y la orientación a la población sobre qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué grupos pueden verse más afectados, haciendo especial énfasis en la prevención mediante la vacunación".

La funcionaria explicó que entre los principales síntomas del sarampión se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de una erupción cutánea rojiza de tipo maculopapular.

Las declaraciones de los funcionarios panameños se producen en un contexto en el que el virus mantiene una tendencia al alza en la región durante las primeras semanas de 2026, con brotes activos reportados en países como México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia, mientras que Guatemala concentra un nuevo brote regional, mientras que otros países han activado medidas de prevención y vacunación.

En el caso de la vecina Costa Rica, el Ministerio de Salud confirmó el pasado lunes el segundo caso de sarampión del año, una mujer adulta que se encuentra en estado estable de salud.

Panamá no registra casos de sarampión desde noviembre de 1995, logro que ha sido posible gracias al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene la institución a través de su Departamento de Epidemiología, así como a las altas coberturas de vacunación en la población, ha dicho el Minsa. EFE.