Perú anuncia "sanciones efectivas" a las empresas que especulen con los combustibles

Miralles señaló, en una conferencia de prensa, que se ha coordinado para aplicar estas sanciones con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

"Además, hemos sumado al Ministerio Público para hacer intervenciones, para no solo, digamos, hacer una supervisión, sino para que sea una sanción efectiva a los que estén haciendo esto", remarcó.

La primera ministra llamó a "tener una actitud más responsable" para que no se eleven los precios de los combustibles, ya que si bien reconoció que se ha presentado una demanda interna adicional "hay suficiente cantidad para abastecerla".

"En la reunión de la Comisión de Crisis nos han indicado que en todos los combustibles tenemos una autonomía de, al menos, 15 días, entonces no tendría porqué haber una escasez, por lo tanto el alza de precios es producto únicamente de la especulación", remarcó.

Además de la afectación causada por la restricción del gas natural en Lima y el Callao tras una fuga y deflagración en el ducto del yacimiento de de Camisea, en el sur del país, Miralles dijo que los precios del petróleo también se elevaron por el contexto internacional, pero sostuvo que esa situación se mantuvo a la baja en los últimos días.

"Hacemos un llamado a que la actitud sea más responsable, también al público de a pie o a las empresas (...) porque lo que generamos es comprar de más, y estamos limitando el acceso a personas o a empresas que lo pueden necesitar también", invocó.

En ese sentido, la jefa del gabinete también pidió a la ciudadanía para que denuncie ante las autoridades si es testigo de una subida de precios de combustibles sin causas justificadas.

El Gobierno de Perú ha reiterado en los últimos días que "garantiza" las reservas de gasolinas, diésel y otros combustibles durante la crisis energética generada por la fuga de gas natural de Camisea, en la Amazonía del sur del país.

Este jueves, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la reparación del ducto de gas tiene actualmente un avance del 74 % y que "se avanza en los trabajos de la tubería de reemplazo e instalación de válvulas de línea".

A inicios de esta semana, el presidente de transición de Perú, José María Balcázar, declaró que este viernes debía comenzar el restablecimiento paulatino del suministro de gas para lograr que el servicio esté totalmente operativo el domingo en la capital peruana.

Ante este panorama, el gobierno decidió que las escuelas de Lima y el Callao vuelvan a dictar clases presenciales desde el último miércoles, después de que la semana pasada se anunciara la virtualidad ante la escasez de combustible.