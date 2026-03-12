Perú convoca concurso para adjudicar 5 proyectos eléctricos por 165 millones de dólares

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció este jueves en un comunicado que estas iniciativas son promovidas por encargo del Ministerio de Energía y Minas bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica y mejorar la confiabilidad del suministro.

Los proyectos se ubican en las regiones de Piura y La Libertad, en el norte del país, y en los departamentos de Lima y Junín, ubicados en el centro de Perú, y se prevé que sean adjudicados durante el cuarto trimestre de 2026.

Entre las iniciativas convocadas hay dos proyectos en la región La Libertad, 'Enlace 138 kV Nueva Virú – Trujillo Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas', con una inversión estimada de 19 millones de dólares, y 'Nueva SE Moche 220/138 kV y enlaces asociados', que requerirá aproximadamente 37,7 millones y permitirá ampliar la red de transmisión hacia el sur de la ciudad de Trujillo, capital de dicha región.

En el departamento de Piura se desarrollarán dos proyectos adicionales; 'Enlace 220 kV Miguel Grau – Sullana', con una inversión aproximada de 47,2 millones de dólares, y el 'Enlace 220 kV Miguel Grau – Chulucanas', con una inversión estimada de 36,2 millones.

Asimismo, se destaca el proyecto 'Nueva SE Antuquito Este 220/50 kV y enlaces asociados', ubicado entre las regiones de Lima y Junín, que contempla una inversión aproximada de 25,3 millones de dólares y permitirá reforzar la transmisión eléctrica en varias provincias de ambos departamentos.

Estos cinco proyectos forman parte del denominado Grupo 3 de iniciativas contempladas en los Planes de Transmisión 2023-2032 y 2025-2034, que serán adjudicados entre los años 2026 y 2027 con el objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

La concesión comprende el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de 30 años contados desde su puesta en operación comercial, al término del cual las instalaciones serán transferidas al Estado peruano.

La adjudicación se realizará al inversionista que presente la oferta con el menor costo de servicio total, lo que permitirá optimizar las tarifas para los usuarios finales.