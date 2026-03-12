Perú declara 283 distritos en emergencia para enfrentar el impacto de las fuertes lluvias

La medida, que tendrá una duración de 60 días, ha sido oficializada mediante tres decretos supremos publicados en el diario oficial El Peruano con la firma del presidente peruano de transición, José María Balcázar, y sus ministros.

Los distritos comprendidos se encuentran en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La Presidencia agrega en un comunicado que durante el periodo de emergencia se ejecutarán "las medidas y las acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan".

Estas tareas estarán a cargo de los gobiernos regionales y locales, en coordinación técnica y con el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como con la participación de ministerios e instituciones públicas y privadas.

El Gobierno remarca que todas las acciones "deberán tener nexo directo de causalidad con el evento" y serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al referirse a la situación de las lluvias, la primera ministra peruana, Denisse Miralles, ha declarado que el Ejecutivo efectúa un "monitoreo cercano" de las emergencias a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y coordina las acciones de respuesta con los gobiernos regionales y locales.

Hasta el pasado lunes, las autoridades peruanas señalaron que habían atendido más de 500 emergencias viales en 24 regiones afectadas por las lluvias, que hasta ese momento habían dejado 16.095 damnificados y 58 fallecidos en el país.

El último reporte del COEN ha informado de que desde enero pasado han fallecido 58 personas por efecto de las intensas lluvias y peligros derivados de estas, como inundaciones y huaicos (aludes), además de haber dos desaparecidos.

También se han cuantificado 1.017 casas, 36 aulas educativas y 106 puentes destruidas, y otras 6.269 casas y 7 establecimientos sanitarios con daños que los hacen inhabitables.

Las lluvias han inundado, además, 1.576 hectáreas de campos de cultivo y han causado la muerte de 16.448 animales en lo que va de la presente temporada.