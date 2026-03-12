Petroleros atacados en Irak, cerco a Ormuz y 100 dólares por el brent: 13 días de guerra

Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Aquí lo último de la guerra de Irán:

- Dos petroleros fueron objeto de un ataque en aguas territoriales de Irak, país bañado por el golfo Pérsico, dejando al menos un fallecido y 37 rescatados, declaró a la televisión local Al Iraqiya el jefe de la Célula de Seguridad de Irak.

- Bagdad calificó el ataque de "una violación de su soberanía" y dijo que se reserva el derecho a emprender acciones. La Compañía General de Puertos de Irak (GCPI) anunció la suspensión total de las operaciones en las terminales petroleras del país tras el incidente, aunque precisó que los puertos comerciales continúan operando.

- Una nueva oleada de ataques la madrugada de este jueves contra países del golfo Pérsico alcanzó un edificio en Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, así como los tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó asimismo en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de al menos 18 drones. Y otro ataque con vehículos aéreos no tripulados provocó un incendio en tanques de combustibles del puerto de Salalah, en Omán.

- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este jueves de un nuevo impacto contra una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, a unas 35 millas náuticas de EAU.

- El miércoles, la UKMTO recopiló al menos tres barcos alcanzados por proyectiles en la zona del estrecho de Ormuz y sus inmediaciones. Ormuz, entre el golfo Pérsico y el de Omán, es una vía estratégica por la que en tiempos de paz pasa un 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundiales.

- Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan.

- Tres marineros tailandeses permanecen desaparecidos este jueves tras el ataque que dañó al carguero tailandés MV Mayuree Naree en el estrecho de Ormuz la víspera, mientras 20 tripulantes fueron rescatados y trasladados a tierra por la Marina de Omán.

- Según la información distribuida por la Marina tailandesa e informaciones de medios, se cree que el buque tailandés es uno de los tres incidentes reportados por la UKMTO la víspera, mientras que los otros dos coincidirían con informes sobre daños a buques de Grecia y Japón.

- La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó ayer los ataques contra el buque tailandés y otro israelí, este último en principio no reportado por la UKMTO.

- El Ejército israelí anunció este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán, después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií libanés Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera operación coordinada de la guerra, según el país hebreo.

- A su vez, al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel.

- En su habitual estilo contradictorio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el miércoles (hora de EE. UU.) que la guerra contra Irán "está ganada", pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar cuánto.

- Pese al anuncio el miércoles de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la mayor liberación de reservas de su historia (400 millones de barriles de crudo), el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril durante las horas de cotización en Asia, cuyos mercados se mantienen hoy en rojo.