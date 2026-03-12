Precios suben menos de lo esperado en Uruguay e inflación es la más baja en casi 70 años

Así lo indica el informe de evolución y expectativas de precios en el país sudamericano, presentado este jueves por el Banco Central, pocos días después de que el Instituto Nacional de Estadística diera a conocer el índice de precios del consumo correspondiente al segundo mes del año 2026.

"Este mes se abarataron alimentos y bebidas, hoteles y paquetes turísticos, mientras que hubo un aumento del rubro servicio doméstico. En términos generales, los bienes y servicios que se comercian con el exterior -como hoteles y turismo- muestran menores subas de precios, al igual que, en menor medida, telefonía, gasoil, salud y electricidad residencial", dice el documento del Banco.

En ese sentido, añade que en ocho de diez categorías los precios aumentan a un ritmo menor, lo que indica "que la desaceleración de la inflación es cada vez más generalizada y alcanza también a bienes y servicios que se producen y consumen en el país".

"Los precios suben menos tanto en bienes que dependen del tipo de cambio como en aquellos que dependen más de la economía local. Esto permite que más sectores se beneficien de una inflación baja y que esta sea más sostenible en el tiempo", explica el Banco Central.

Añade que la inflación lleva 33 meses dentro del rango de tolerancia -que va del 3 % al 6 %- y el promedio se ubicó en 4,6 %, muy cerca de la meta de 4,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con esto, el informe detalla que la política monetaria trabaja para llevar la inflación a esa meta y por ello en marzo se recortó la tasa de interés en 75 puntos básicos.

"Para esta decisión se tomó en cuenta la inflación más baja de lo esperado, las expectativas alineadas con la meta, la actividad económica más débil de lo anticipado y un contexto internacional incierto", concluye.

El Banco Central decidió en marzo reducir en 75 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria para fijarla en el 5,75 %.

El análisis hecho por la entidad asegura que, si bien persistían los factores estructurales que habían provocado la debilidad del dólar en los últimos meses, los recientes acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio han generado un fortalecimiento repentino de la divisa estadounidense.

El documento compartido detalla que, si bien la escalada del conflicto internacional ha impactado directamente en los mercados energéticos y añadido incertidumbre a la economía mundial, la principal amenaza para el Banco Central sigue siendo que la inflación caiga por debajo de la meta.