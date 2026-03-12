Primer ministro y presidente de Portugal se reúnen por primera vez desde toma de posesión

El encuentro tuvo lugar, como es habitual, en el Palacio de Belém, sede presidencial, y duró alrededor de una hora y media.

A su salida, Montenegro habló brevemente con los periodistas que lo esperaban y destacó el "ambiente de cordialidad y de cooperación estratégica que existe entre el Gobierno y el presidente", aunque no dio detalles de los asuntos abordados entre ambos.

Montenegro y Seguro se reunieron por primera vez el pasado 24 de febrero después de que el exministro socialista se impusiera en las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Entonces, Seguro recibió a Montenegro en el Palácio Nacional de Queluz, en Sintra, a las afueras de Lisboa, donde el primer ministro le presentó el Programa Portugal Transformación, Recuperación y Resiliencia (PTRR), anunciado tras los estragos que han dejado los diversos temporales que han afectado al país.

Seguro asumió la Presidencia del país este lunes y el martes hizo su primera visita oficial como presidente a la aldea de Mourisía, en el distrito de Coimbra, que estuvo cercada por las llamas en el verano de 2025. Ese mismo día también visitó Guimarães, capital verde europea de 2026, y Oporto, donde asistió a un concierto.