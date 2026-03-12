Registran sismo de magnitud 4,2 en provincia costera del Guayas, en el suroeste de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 09:03 hora local (14:03 GMT) a 1,92 grados de latitud sur y a 80,04 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 58 kilómetros y a 4,13 kilómetros de la localidad de Nobol.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.