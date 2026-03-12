Rodrigo Sorogoyen, invitado de honor del 35 Festival de Cine Español de Nantes (Francia)

Como cada año, esta cita permitirá hacer una "cartografía" del séptimo arte español, que atraviesa un momento especialmente "potente", tanto en cuanto a calidad como a volumen de producciones, y que, además, es "particularmente político, siempre lo ha sido", según reflexionó este jueves la directora del festival, Pilar Martínez Vasseur, al presentar la selección de películas.

El certamen se desarrollará del 21 al 29 de marzo y por el premio más importante, el Julio Verne al mejor largo de ficción, competirán 'El mal', de Juanma Bajo Ulloa; 'La buena letra', de Celia Rico; 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'Romería', de Carla Simón; 'Siempre es invierno', de David Trueba; 'Tres adioses', de Isabel Coixet, y 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat.

En la categoría dedicada a las mejores óperas primas, en Nantes se podrán ver 'Extraño río', de Jaume Claret Muxart; 'La furia', de Gemma Blasco; 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia; 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Todo lo que no sé', de Ana Lambarri.

El FCEN contará igualmente con una categoría de documentales que proyectará obras como 'Flores para Antonio', de Elena Molina y Isaki Lacuesta, y este 2026 se recupera la categoría de cortometrajes, que tuvo que ser suprimida el año pasado por los severos recortes de ayudas.

Al margen de las competiciones, el gran protagonista de esta edición 35 será Rodrigo Sorogoyen, que toma el relevo de Juan Antonio Bayona como invitado de honor del evento.

El realizador, que está terminando de preparar su esperada próxima película, 'El ser querido', con Javier Bardem, estará presente en Nantes y el 22 de marzo ofrecerá una clase magistral amenizada por José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Al presentar el programa, Martínez Vasseur alabó la carrera de Sorogoyen no solo en el cine, sino también en televisión, y destacó que es ante todo un realizador "que ama el trabajo en equipo".

Además, recordó que Sorogoyen conoció el Festival de Cine Español de Nantes "como espectador", tiempo antes de dedicarse a la cámara, mientras era estudiante Erasmus en Francia.

Para rendir tributo a su carrera, en Nantes se podrán ver películas como 'As bestas', 'El reino' o 'Stockholm'.

Fuera de competición también se podrán ver otros éxitos que marcaron el año cinematográfico en España -pero que no disputan los premios al haber pasado ya por las salas en Francia-, como 'Sirat' (Oliver Laxe) o 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa).

Como ya es tradición desde hace 25 años, las producciones del País Vasco tendrán un lugar de honor especial gracias al foco 'Ventana vasca', que contará con producciones como 'Karmele', de Asier Altuna.

La ficción televisiva contará también con su espacio este 2026, gracias a series como 'Yakarta', y se homenajeará a la escritora fallecida Almudena Grandes, un tributo para el que el FCEN contará con la presencia de su marido, el poeta Luis García Montero.

El también director del Instituto Cervantes se encargará de inaugurar una exposición fotográfica titulada 'Caminos del exilio', con la que el festival francés volverá la mirada a la Guerra Civil española y a los que huyeron del conflicto a través de Francia.

En total habrá una cuarentena de grandes figuras de la cultura y el cine españoles presentes en Nantes a lo largo del festival.