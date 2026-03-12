Rumanía y Ucrania acuerdan fabricar juntos drones defensivos en territorio rumano

"Somos buenos vecinos y podemos desarrollar alianzas de fabricación como lo hicimos con Alemania y Dinamarca. Estas capacidades son muy útiles. Sin duda, estamos abiertos a la colaboración con Rumanía", dijo el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta.

Zelenski abogó además por integrar las capacidades defensivas de todo el continente europeo para hacer frente mejor a posibles ataques rusos y a otras amenazas para el continente.

Dan, por su parte, dijo que en su encuentro hablaron del apoyo que ofrece Rumanía a Ucrania frente a la agresión rusa, así como sobre la producción conjunta de esos drones, sobre los que no se han dado detalles de qué tipo, cuántas unidades o cuándo empezarán a fabricarse.

Dan reconoció que la histórica desconfianza entre los dos países ha desaparecido y que ahora asumen una responsabilidad compartida como vecinos en esa región de Europa.

El jefe de Estado rumano dijo que su país apoya la eventual entrada de Ucrania en la UE y que ese proceso es importante para los derechos culturales y lingüísticos de los rumanos étnicos que viven allí.

Dan dijo que ha recibido garantías de Ucrania sobre continuidad de las escuelas en rumano y otros derechos, de conformidad con los acuerdos internacionales.

Desde que comenzó la invasión rusa hace cuatro años, Rumanía ha ayudado a Ucrania con equipo militar, incluido un sistema antimisiles Patriot, y también con apoyo logístico y humanitario.

Según datos oficiales, la ayuda rumana a Ucrania asciende a 1.500 millones de euros.

Además, el país balcánico continúa entrenando a pilotos ucranianos para los cazas F-16 recibidos de sus aliados de la OTAN.