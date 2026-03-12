Rusia aborta atentado contra militar de alto rango en Crimea organizado por Ucrania

"El FSB abortó en Crimea un atentado terrorista organizado por los servicios de inteligencia ucranianos contra un militar de alto rango de una de las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia", indicó la inteligencia rusa.

El servicio de seguridad detuvo a un residente de la ciudad de Sebastopol de 39 años de edad, que estableció contacto "con un representante de una organización terrorista que opera bajo control de los servicios de inteligencia ucranianos".

"Recibió la misión de liquidar a un militar de las Fuerzas Armadas de Rusia por medio de la colocación bajo su automóvil de un artefacto explosivo artesanal controlado remotamente", indicó el FSB.

Según las autoridades rusas, el organizador ucraniano envió al ejecutor las coordenadas de un escondite en el que se hallaba un artefacto explosivo, instrucciones para la fabricación de bombas artesanales, los datos del vehículo y la dirección de la víctima, así como la fecha del atentado.

"El implicado no logró cumplir su propósito ya que fue detenido por agentes del FSB", señaló la dependencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ucrania ha organizado en los últimos años varios atentados contra altos mandos del Ejército ruso en los que han muerto cuatro generales.