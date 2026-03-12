Rusia cierra la página del mayor atentado terrorista en veinte años exculpando a Ucrania

La condena llegó casi dos años después de la matanza ocurrida en la popular sala Crocus City Hall en las afueras de Moscú, que dejó en muy mal lugar a las fuerzas de seguridad rusas, centradas en perseguir a los críticos con la campaña militar del Kremlin en el país vecino.

En cambio, hoy no hubo ninguna acusación ni política ni judicial contra Kiev, al que el presidente ruso, Vladímir Putin, responsabilizó públicamente en marzo de 2024, sin presentar nunca pruebas.

La Justicia militar rusa condenó a cadena perpetua a los cuatro autores materiales del atentado, entre los que figura el líder del grupo, Shamsidin Fariduni, supuesto miembro del Estado Islámico, según informaron fuentes oficiales a la agencia TASS.

También fueron condenados a la máxima pena Dalerdzhon Mirzóyev, Murodali Rachabalizoda y Mujammadsobir Faízov, todos ellos de Tayikistán y que fueron detenidos en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, cuando intentaban fugarse.

Además, otros once cómplices también recibieron cadena perpetua y los restantes cuatro servirán entre 19 años y once meses, y 22 años y medio.

Los primeros once proporcionaron a los atacantes armamento, munición y dinero, mientras los cuatro últimos alquilaron un apartamento a los autores, además de venderles el coche en el que se dirigieron al lugar del atentado en la ciudad de Krasnogorsk, a 20 kilómetros del corazón de Moscú,

Según la acusación, Fariduni, que había cumplido pena de cárcel en Tayikistán por acoso, recibió instrucción en Turquía y fue el encargado de preparar el atentado, al inspeccionar la sala de conciertos y comprar uno de los automóviles.

Los cuatro yihadistas adquirieron para el ataque tres fusiles automáticos Kaláshnikov, una pistola Makárov, 1.300 cartuchos de munición y artefactos explosivos, con los que el 22 de marzo de 2024 acribillaron a los asistentes a un concierto del grupo Picnic, que había congregado a varios miles de personas.

Además, un número indeterminado de personas murieron por asfixia en el incendio provocado por las explosiones que provocaron el desplome parcial del tejado del auditorio.

Los políticos rusos, muy dados a soflamas patrióticas, se olvidaron este jueves de una posible mano ucraniana y demandaron la restitución de la pena de muerte.

"Para mí es evidente que los cuatro degenerados que dispararon, apuñalaron y mataron a esas personas merecen únicamente la máxima pena. Ahora la Justicia rusa les regaló la vida", dijo Serguéi Mirónov, líder del partido Rusia Justa.

Añadió que "suena duro, pero es lo que es y seguirá siendo así mientras no apliquemos la pena de muerte a los terroristas, asesinos de niños y asesinos en serie".

Según la investigación, los cuatro asaltantes pertenecían a la rama del grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K), cuya área de operaciones es Afganistán, Pakistán, Rusia, Irán y la India.

Además, poco después del atentado se supo que la inteligencia estadounidense advirtió a Moscú sobre la preparación de un atentado por parte del ISIS-K, que posteriormente reivindicó el ataque.

Con todo, las autoridades rusas mantuvieron viva durante semanas la campaña propagandística de que el atentado había sido coordinado por los servicios secretos ucranianos y occidentales desde el país vecino, en donde los terroristas debían recibir "la recompensa prometida" en forma de dinero y criptomonedas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó entonces a Putin de ser "una bestia enferma y cínica" por asegurar que Kiev organizó el ataque.

La oposición, las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente criticaron duramente a las autoridades por centrarse en perseguir a supuestos enemigos del Estado y a los críticos con la guerra en Ucrania, y ser incapaces de garantizar la seguridad de la población.

Este fue el atentado más grave cometido en suelo ruso desde el secuestro por parte de un comando checheno de la escuela noroseta de Beslán en 2004, en el que murieron 334 personas, más de la mitad niños.

"Lo ocurrido en el Crocus City Hall es una continuación de Beslán. Las autoridades no extrajeron las lecciones necesarias", comentó en su momento a EFE Susana Dudíeva, presidenta de la organización Madres de Beslán.