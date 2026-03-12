Rusia denuncia la muerte de ocho sanitarios en un ataque a un centro médico en Donetsk

"Ocho sanitarios murieron en el ataque terrorista del régimen de Kiev. Otras diez personas, entre ellas nueve trabajadores, resultaron heridas de diversa gravedad", señala el comunicado castrense reproducido por las agencias locales.

Según Defensa, el ataque tuvo lugar "el 10 de marzo, aproximadamente a las 03:40 hora de Moscú" (00:40 GMT), cuanto en el centro había más de 130 pacientes y medio centenar de trabajadores sanitarios.

El ministerio subraya que la clínica "nunca fue utilizada con fines militares".

El "deliberado ataque" de Kiev contra el ambulatorio de Donetsk constituye una "una grave violación del derecho internacional humanitario y las normas de la moral humana", aseguró.

Hace dos días, Rusia denunció otro ataque ucraniano contra una fábrica de microchips, esta vez en la región fronteriza de Briansk, en el que murieron siete personas y casi medio centenar resultaron heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró esta semana que el Ejército ruso ha extendido su control sobre Donetsk, pero admitió que Kiev aún controla entre el 15 % y el 17 % de la región, el principal objetivo de Moscú durante la guerra y las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos.