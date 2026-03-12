Rusia derriba 80 drones ucranianos sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 80 drones ucranianos de ala fija", indicó en Telegram el mando castrense ruso.

En la región de Krasnodar fueron derribados 30 drones, y otros 14, sobre la anexionada península ucraniana de Crimea.

El resto de los artefactos aéreos fueron neutralizados sobre las regiones de Rostov, Briansk, Bélgorod, Kursk, Kaluga y Voronezh, y los mares Negro y Azov.

La víspera las fuerzas rusas aniquilaron 185 drones.

Durante este ataque resultaron dañados una línea de alto voltaje en la región de Rostov e instalaciones de dos plantas químicas en Samara.