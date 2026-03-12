Rusia detiene a un periodista tras informar sobre sacrificio de miles de cabezas de ganado

"Considero mi detención como una presión al periodismo y a la libertad de expresión", declaró Iván Frolov al salir de la vista judicial en la ciudad siberiana de Novosibirsk, en declaraciones al canal de Telegram Sota.

El periodista confirmó que se le acusa de "difusión pública de información falsa a sabiendas sobre circunstancias que suponen una amenaza para la vida y la seguridad de los ciudadanos".

Las autoridades judiciales no le comunicaron su estado procesal, pero los agentes de seguridad le dijeron que estaba relacionado con su reportaje sobre la confiscación y sacrificio de ganado.

"Dicen que soy testigo, pero no entiendo por qué esposan a un testigo", señaló.

A principios de marzo, las autoridades de varios distritos de la región de Novosibirsk impusieron una cuarentena y comenzaron la confiscación masiva de ganado, principalmente de vacuno, a los residentes de las aldeas de la zona alegando un supuesto brote de una peligrosa enfermedad, como la rabia y la pasteurelosis.

Desde enero medios locales informan del sacrificio de miles de cabezas de ganado. Según TASS, 2.000 sacrificios tuvieron lugar en la región de Altái en dicho mes. Lenta.ru informó de 600 la semana pasada en Novosibirsk, que se encuentra en el corazón de Siberia.

Sin embargo, otros medios oficiales afirman que tan solo en el distrito de Kupinski, en Novosibirsk, se sacrificaron un millar de animales y aproximadamente otros mil en la aldea de Kalinovka, en el distrito de Karasuk, también en Novosibirsk.

Según el portal 'The Insider', en una granja de la empresa Mitprom (Altái) fueron sacrificados más de 70.000 cerdos.

Las autoridades no dan una razón concreta y los ganaderos, a los que se les prohibió vender leche y carne, alegan que sus animales están sanos, por lo que llegaron a bloquear carreteras y grabaron vídeos en los que se dirigían al presidente ruso, Vladímir Putin, para denunciar la situación.

Algunos de los manifestantes fueron detenidos por la policía, según medios locales.

"Hay mucho ganado en nuestro pueblo y (las autoridades) amenazaron con quemarlo", se quejaron unos residentes locales al canal de Telegram de Mash, que también denunciaron que la Fiscalía no les proporciona las debidas órdenes legales.

Además, denunciaron que están incomunicados debido al bloqueo de carreteras también por la policía y que el funcionario con el que se comunicaron les amenazó abiertamente.

"El subjefe (de la administración) nos prometió que la policía antidisturbios vendría y nos llevaría a todos por delante, pero que aún así quemarían nuestro ganado", dijeron.

Kazajistán prohibió recientemente las importaciones de ganado, carne y leche de las regiones rusas de Altái, Omsk y Novosibirsk.

Según el medio ruso RTVI, desde principios de año se registraron 42 brotes de rabia en la región de Novosibirsk, región de muy baja densidad de población y con muy baja actividad en el sector ganadero.

Los expertos señalan que la pasteurelosis no es particularmente peligrosa y es posible tratar a los animales enfermos, por lo que no son necesarios sacrificios masivos como medida preventiva.

La rabia, mientras tanto, aún siendo más peligrosa, suele afectar solo a unos pocos animales y se puede detectar.