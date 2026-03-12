Sheinbaum urge diálogo entre taxistas y plataformas tras bloqueos en aeropuerto de México

“Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas, porque consideraron en su momento que había que proteger a los taxistas”, dijo la mandataria.

El miércoles, un grupo de taxistas bloqueó los accesos a las terminales 1 y 2 del aeropuerto para protestar contra la actividad de aplicaciones de transporte como Uber o DiDi, lo que provocó congestión vehicular y obligó a algunos pasajeros a caminar para intentar llegar a sus vuelos.

Las protestas se producen después de que un fallo judicial ordenara a la Guardia Nacional cesar las sanciones contra conductores que utilizan plataformas para recoger o dejar pasajeros en aeropuertos del país, según informó Uber, y en medio de los preparativos de México para recibir a millones de visitantes por el Mundial de Fútbol que coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

Decenas de taxis estacionaron sus vehículos en las vialidades de acceso y exigieron a las autoridades prohibir la operación de estas plataformas dentro del aeropuerto. Las protestas derivaron en tensión con las fuerzas de seguridad, que retiraron varios vehículos con grúas para liberar los accesos.

Sheinbaum explicó que la disputa se origina en que los taxis autorizados dentro del aeropuerto pagan derechos por operar en la terminal aérea.

“El taxi que sale cuando sale uno del aeropuerto, hay lugares donde uno compra su boleto de taxi y después se sube. Esos taxistas pagan derechos por estar ahí”, señaló.

En contraste, dijo que los conductores de plataformas que recogen pasajeros en el aeropuerto no pagan esas tarifas, lo que genera inconformidad entre los concesionarios.

“Entonces, dicen los taxistas: ‘¿Por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos?’ Entonces, es un argumento válido”, afirmó.

Ante esta situación, la presidenta explicó que las autoridades aeroportuarias buscan reorganizar el funcionamiento del transporte para permitir la operación de las plataformas sin afectar a los taxistas concesionados.

“Lo que está planteando el aeropuerto es poner un espacio más alejado donde puedan llegar las plataformas de manera segura”, detalló.

De esta forma, quienes prefieran usar aplicaciones de transporte podrán trasladarse a ese punto, mientras que los taxis que pagan derechos continuarían operando directamente en las salidas de la terminal.

No obstante, Sheinbaum también consideró que los taxistas deben moderar sus tarifas para evitar abusos contra los usuarios.

“Los taxistas tienen que moderar sus tarifas. Sale uno del aeropuerto y te cobran 4000 pesos (casi 224 dólares) para ir a (…) no solo aquí, también en Cancún y en otros”, señaló.