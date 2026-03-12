Siberia acoge un festival cinematográfico con participantes de España y Latinoamérica

Este evento, fundado en 2002 por el cineasta ruso Serguéi Soloviov -conocido por filmes icónicos de la Perestroika como la trilogía de 'Assa'-, y dirigido desde 2023 por el serbio Emir Kusturica, sumó al jurado de la presente edición al escritor y crítico español Jaime Cristian Noguera Martín.

Noguera Martín, director del Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de Benalmádena (1998-2011) y creador del Festival de Cine Ruso de Marbella, ha destacado por sus críticas cinematográficas y guiones de filmes como 'Miro Miró' y el multipremiado cortometraje '1951', entre otros.

Además, en el concurso principal del festival participan las españolas Eva Libertad García López y Nuria Muñoz, que presentan el cortometraje 'Sorda', y los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Soncini con el largometraje 'La noche está marchándose ya'.

En el concurso principal, que se celebra en una ciudad situada a casi 2.000 kilómetros al este de Moscú y a menos de 600 del Círculo Polar Ártico, también competirán obras de realizadores de Italia, Portugal, Serbia, China, Irán, la India y Rusia.

A su vez, la realizadora Eliana Niño presentará la coproducción colombiano-española 'Semillas' en el concurso internacional de cine para niños y jóvenes celebrado en el marco del festival, que también incluirá una muestra de dibujos animados cubanos de realizadores como Ivette Ávila Martín, Henry de Armas e Ingrid Castellanos.

En la presente edición, 'Espíritu del Fuego' tiene como 'leitmotiv' 'Los niños en el cine' y se centrará en la importancia de las obras dedicadas a la infancia y la familia, una prioridad marcada por las autoridades rusas en el marco de una amplia campaña dirigida a revertir la grave crisis demográfica que sufre Rusia.

Además de los concursos principales, que también incluyen las categorías de Debut de cortometraje, Filme en proceso o Tu cine, el festival celebrará sesiones de debate con creadores y especialistas y talleres de creación y producción cinematográfica.

'Espíritu del fuego' premiará los mejores debut internacionales con las estatuillas Taiga de oro, Taiga de plata y Taiga de bronce, y una dotación de 1,6 millones de rublos (más de 20.000 dólares), además de premios otorgados por el público, el gigante gasístico ruso Gazprom -uno de los patrocinadores- y el Fondo Roscongress, entre otros.

El festival, que contará con un amplio programa cultural con diversas actividades y conciertos, incluyendo la presentación de Bravo, uno de los grupos de rock más populares de Rusia, reservó para su inauguración la proyección de 'El hombre que vio al oso que vio al hombre', reciente comedia del celebre actor francés Pierre Richard.