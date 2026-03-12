Sindicalistas retoman calles de Venezuela por mejoras salariales tras captura de Maduro

Es la segunda gran protesta que ocurre en Venezuela, luego de meses sin manifestaciones por la ola de detenciones registradas durante la crisis poselectoral de 2024, cuando Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición.

Los trabajadores se concentraron en una plaza al oeste de Caracas con el objetivo de llegar hasta la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para entregar un documento en el que exigen "salarios dignos" ante un salario mínimo que hoy es de apenas 29 centavos de dólar al mes.

Los manifestantes esquivaron por una vía alterna una convocatoria de última hora del chavismo que tenía su misma ruta y en varios puntos del recorrido forzaron su paso entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que intentaban bloquearles el paso.

Finalmente, la marcha llegó a las cercanías del Parlamento y cinco sindicalistas fueron recibidos por integrantes del Legislativo.

Jesús Jaramillo, integrante de la Coalición Sindical Nacional, indicó a EFE que el objetivo es que el Gobierno de Venezuela cumpla con el artículo 91 de la Constitución que establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

"Nosotros los trabajadores, los jubilados, los pensionados, estamos el día de hoy en la calle, en 22 estados del país, para exigirle definitivamente a este régimen que nos otorgue lo que por ley nos corresponde", subrayó.

Igualmente, dijo que de no cumplirse con esta exigencia se mantendrán de forma constante protestando en las calles.

En los estados Mérida, Lara, Bolívar, Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Falcón, Amazonas, así como en el Zulia también se registraron manifestaciones por mejores salarios.

El presidente del Sindicato Unitario del Magisterio de Zulia, Gualberto Más y Rubí, declaró a EFE que en el país hay un empobrecimiento general, con una devaluación inédita diaria, con una economía dolarizada y "los salarios o los ingresos salariales prácticamente desaparecieron para transformarse en bonos".

"Aquí hay una apertura comercial, una apertura de la economía y nosotros le estamos diciendo simplemente a la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), saque sus cuentes y declare un aumento general de sueldos y salarios que por supuesto incluyen pensiones y salario mínimo", añadió.

Además, dijo que el aumento debe ser progresivo e indexado al dólar para que no se "esfume" como el último ajuste declarado hace cuatro años.

El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando eran unos 30 dólares, según el tipo de cambio oficial, un monto que se ha devaluado desde entonces y que hoy equivale a 29 centavos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.