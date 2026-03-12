Suspendida fiscal general de Perú acusa a congresistas de buscar impunidad

Espinoza se expresó así al defenderse ante el pleno del Legislativo de una moción que buscaba inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos, pero que no tuvo los votos suficientes para ser aprobada.

Después de haber sido suspendida en el más alto cargo de la Fiscalía y tener un fallo judicial que ordena su reposición, un informe del Congreso recomendó inhabilitar a Espinoza por diez años por haber denunciado a once legisladores que aprobaron una norma que les permite recibir su pensión como militares retirados, además de su sueldo y beneficios como integrantes del Legislativo.

El abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, dijo que presentar denuncias constitucionales contra los legisladores es un deber de la Fiscalía de la Nación y forma parte del "principio de separación de poderes".

No obstante, Espinoza dijo que los legisladores "no querían que vuelva a ser fiscal de la Nación".

"No convengo a muchos, es la verdad, porque necesitan impunidad, algunos necesitan impunidad, eso no les gusta", dijo en alusión a las investigaciones contra altos funcionarios que promovió estando al frente del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que en una democracia "las cosas se dicen con documentos", al cuestionar el proceso iniciado en su contra, y les preguntó a los parlamentarios en la sesión semipresencial: "¿Por qué la venganza? ¿Por qué el miedo?".

La votación, sin embargo, no llegó al mínimo de votos para aprobar la inhabilitación de Espinoza, pues solo 56 parlamentarios votaron a favor, 20 en contra y tres se abstuvieron, con lo cual el proceso pasó al archivo.

La suspendida fiscal general explicó que la actividad legislativa es para impulsar leyes de carácter general, pero "no hacer una propuesta para que yo me beneficie", eso no está protegido por la Constitución.

Además, precisó que la Fiscalía no declara responsabilidad, solo plantea una acusación, pues son "los guardianes de la legalidad", y en ese sentido consideró que había cumplido cabalmente la persecución del delito.

"El poder político se atreve a sacarnos de carrera y no pasa nada", dijo, pero aseguró que seguirá defendiéndose y advirtió que su inhabilitación traería consecuencias porque "las interpretaciones (de la ley) no pueden ser antojadizas".

Espinoza fue fiscal de la Nación (fiscal general) desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025 y está en medio de un conflicto con las máximas autoridades de la judicatura para retomar el cargo, lo cual refleja la crisis que ha atravesado el Ministerio Público en los últimos años desde la suspensión de la ex fiscal general Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente encabezar una mafia corrupta en esa entidad.