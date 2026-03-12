Tailandia convoca al embajador iraní tras ataque a un barco tailandés con 3 desaparecidos

"El Ministerio de Asuntos Exteriores (a un nivel inferior al ministro de Exteriores) se reunió esta mañana con el embajador iraní para transmitirle sus preocupaciones", señaló la Cancillería en un mensaje a los medios de comunicación, sin ofrecer más detalles sobre las conversaciones.

El portavoz de la Marina Real de Tailandia, el contralmirante Parach Rattanachaipan, informó en un comunicado de que el buque MV Mayuree Naree sufrió daños por una explosión en aguas próximas al estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético y uno de los focos de la guerra en Irán.

Operaciones de rescate de la Marina Real de Omán permitieron poner a salvo a 20 marineros, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a tres.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó de que un carguero -que coincide con lo sucedido con el buque tailandés- fue alcanzado el miércoles por un proyectil no identificado a unas 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Omán, lo que provocó un incendio a bordo y obligó a la tripulación a evacuar la embarcación y solicitar asistencia.

El buque, propiedad de la naviera tailandesa Precious Shipping Public, quedó en llamas tras el impacto.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó posteriormente la autoría del ataque, al tiempo que se adjudicó otro contra el barco vinculado a Israel Expres Room.

La reunión de Tailandia con el embajador de Irán se produce en medio de una escalada de ataques contra embarcaciones en torno al estrecho de Ormuz, vía entre los golfos Pérsico y de Omán por la que circula en tiempo de paz en torno al 20 % del petróleo y del gas natural licuado mundiales.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, la UKMTO ha registrado al menos 17 incidentes que han afectado a barcos en torno al estrecho de Ormuz, cuatro de ellos relacionados con "actividades sospechosas", entre ellas explosiones.