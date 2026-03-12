Tokáyev dice que la escalada en Oriente Medio socava las bases de seguridad internacional

"La escalada de tensiones en Oriente Medio ha socavado las bases de la seguridad global y ha tenido un impacto extremadamente negativo en la economía mundial", comunicó Tokayev ante diputados de todo el país reunidos hoy en un foro en Astaná.

Agregó que “incluso estados económicamente prósperos y aparentemente estables se han visto repentinamente envueltos” en la guerra, que estalló “no muy lejos” de Kazajistán, subrayó el mandatario.

En opinión de Tokáyev, la actual situación se debe, entre otras cosas, a una aguda crisis de confianza entre los líderes de países involucrados en el conflicto, así como al desprecio por el derecho internacional y “un declive sin precedentes de la autoridad de la ONU".

Tokayev también señaló que el mundo entero se ve obligado a vivir en condiciones de inestabilidad e incertidumbre, y que "cada año de la década actual resulta más difícil que los anteriores".

"Este proceso se refleja en las redes sociales, donde la verdad se entrelaza con la mentira, las teorías conspirativas con la desinformación, el dolor y la tragedia con las celebraciones y la alegría. Este es el mundo actual, que ha entrado en la era de la inteligencia artificial", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del mayor país centroasiático instó a los kazajos a mantener la calma y no sucumbir a las provocaciones tanto a nivel nacional como internacional.

"Kazajstán mantiene la moderación estratégica con el fin de proteger sus intereses nacionales", dijo.

En el ámbito internacional, “Kazajistán aplica y seguirá aplicando una política exterior racional y equilibrada, cuyo objetivo principal es fortalecer la paz y la seguridad en todo el país”, concluyó.