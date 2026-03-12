Tribunal UE rechaza recurso de España en caso de británico que fue despedido tras Brexit

España había pedido en particular la anulación parcial de una sentencia del Tribunal General de la UE de 2023, en relación con una disputa entre el ciudadano británico y el Consejo de la UE.

Hoy el Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso y recordó que solo las partes que hayan intervenido ante el Tribunal General están facultadas para interponer un recurso de casación contra las resoluciones de esa corte.

España había solicitado intervenir al considerar que la pretensión del afectado, que pedía la anulación de la decisión de cese de relación laboral, era admisible respecto del Consejo, que según España debería haber sido considerado como la única parte demandada.

Cuando tuvo lugar el Brexit, se estableció un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual se entendía que las referencias en Derecho de la Unión a los Estados miembros incluían el Reino Unido.

El afectado pidió información sobre las posibilidades de ser mantenido en su puesto una vez finalizado el período transitorio. La Comisión respondió en octubre de 2020 que no se contemplaban excepciones para los ciudadanos británicos y que se pondría término a sus contratos el 31 de diciembre de ese año.

La Representación Especial de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina decidió en noviembre de 2020 terminar el contrato del británico, con un preaviso y argumentó que, debido a la retirada del Reino Unido, ya no tenía la nacionalidad de un Estado miembro por lo que no podía formar parte de su plantilla.

El afectado recurrió la decisión ante el Tribunal General contra el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el REUE en Bosnia y Herzegovina.