Trump cree que EE.UU. gana con un petróleo caro y prioriza detener al "malvado" Irán

Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo ganamos mucho dinero", escribió en su red Truth Social, cuando el conflicto llega a su decimotercer día en medio de una creciente inquietud global ante la disrupción de las cadenas de suministro de crudo y gas.

La subida de los precios del petróleo y gas hace más competitivos a los productores de tipos de hidrocarburos de más difícil extracción como los productores de fractura hidráulica o arenas bituminosas de Estados Unidos y Canadá.

"PERO hay algo mucho más importante para mí, como presidente: impedir que un imperio malvado, Irán, tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio y, de hecho, el mundo. ¡Nunca permitiré que eso ocurra!", advirtió el magnate neoyorquino.

Los ataques iraníes a buques en el estrecho de Ormuz y la interrupción del tráfico en esa vía, por donde pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos, han causado temor entre los inversores, lo que provocó que ayer miércoles el barril de crudo se acercara de nuevo a los 100 dólares.

El bloqueo del paso ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios, según informó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que indicó que el flujo por esa vía se ha reducido en un 10 % desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EE.UU. es en la actualidad el mayor productor de petróleo del mundo y se ha convertido en exportador neto de crudo y derivados.

Recientemente, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) actualizó al alza las proyecciones de producción nacional para este año debido al aumento de los precios del crudo.

El nuevo pronóstico representa un alza de aproximadamente 500.000 barriles con respecto a su proyección anterior, realizada en febrero.

El auge del 'fracking' y el incremento de las exportaciones de petróleo y derivados han reforzado el peso del sector energético en estados como Texas, Dakota del Norte o Nuevo México, por lo que un encarecimiento del crudo se traduce en mayores ingresos para las energéticas y en una balanza energética más favorable para Washington.

Sin embargo, ese beneficio no se traslada de forma homogénea a los consumidores estadounidenses, quienes han visto subir los precios de la gasolina en más de un 10 % en la última semana.

Trump, por su parte, ha hecho todo lo posible por enmarcar la guerra en Irán como "necesaria para proteger" a EE.UU., ha dicho que este incremento es un bajo precio a pagar y que los operativos militares contra la República Islámica terminarán pronto porque prácticamente no les queda nada por bombardear, algo que Teherán niega.