Turista alemán pierde demanda contra taquería de Nueva York por servir comida picante

Faycal Manz, un ingeniero residente en Schemmerhofen (sur de Alemania), presentó la denuncia contra el restaurante Los Tacos No. 1, ubicado en Times Square, tras un viaje realizado en agosto de 2024.

Según el demandante, tras dar un solo bocado a su taco, sufrió síntomas graves que incluyeron taquicardia registrada por su reloj inteligente.

"En mi pequeña ciudad alemana no hay posibilidad de comer tacos. Para alguien que vive en Alemania y no come nada picante, esto fue un gran 'shock' físico y mental", argumentó Manz en los documentos judiciales, donde calificó la salsa de "peligrosa".

Sin embargo, el juez de distrito Dale Ho rechazó las pretensiones del turista, subrayando que los establecimientos no tienen la obligación legal de advertir sobre los riesgos intrínsecos del picante en productos que, por su naturaleza, se esperan que lo sean.

"De hecho, cuando se trata de salsa, el picante es a menudo la razón de ser", escribió el magistrado en su fallo de 12 páginas, añadiendo que una búsqueda rápida en Google sobre "comida mexicana" habría bastado para que el demandante comprendiera los riesgos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La demanda contra la taquería no es el único frente judicial que Manz abrió tras su paso por Estados Unidos.

Según el medio Gothamist, Manz demandó a una sucursal de Walmart en Nueva Jersey por discriminación, alegando que no pudo acceder a la red Wi-Fi porque el sistema exigía un número de teléfono local.

Manz le dijo después a ese medio que en otra visita reciente a Nueva Jersey pudo acceder con su número alemán, algo que atribuye directamente a su presión legal.

Por último, demandó por 10 millones de dólares al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras presenciar una agresión contra una persona sin hogar cerca de Times Square.

Según su testimonio, el operador del 911 se negó a enviar ayuda si no proporcionaba una dirección exacta -afirmando que la policía "no usa Google"- y no pudo devolverle la llamada por tener un número extranjero.

En esta última causa, que sigue abierta, el ciudadano alemán exige reformas en los protocolos del NYPD para que los agentes puedan comunicarse con extranjeros y no residentes.